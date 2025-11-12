Live

«Времени до весны нет» — Зеленскому напомнили его лозунг «сажать будем»

Политика 10:10   12.11.2025
Севгиль Мусаева
главный редактор "Украинской правды"
«Времени до весны нет» — Зеленскому напомнили его лозунг «сажать будем» Фото: Севгиль Мусаева/Facebook

На четвертом году войны видеть такой цинизм и алчность отвратительно. Это не просто коррупция, это моральное вырождение системы, которая должна защищать людей, а паразитирует на войне. Мне пишут и спрашивают, лучшее ли сейчас время для таких разоблачений. Я отвечу только одно: молчание – это соучастие. Только правда способна вылечить страну, даже если она болезненна. Теперь слово за властью. Нужны не обещания, а действия: отставки и ответственность. Каждый день промедления — удар по доверию, а без доверия государство не выдержит. И политику, пришедшему к власти с лозунгом «Весна придет — сажать будем (в том числе друзей)», сегодня хочется сказать только одно: времени до весны нет.

Автор: Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"
