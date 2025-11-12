В массовом сознании появились 2 антигероя, из-за которых нет света — Денисенко
Банковая пошла по сценарию «тянуть до последнего», и это ошибка, которая будет долго еще догонять. За эти годы мы уже поняли: главная коммуникационная стратегия Банковой сводится к решению проблемы путем создания другой проблемы. Но уровень скандала не позволяет применить эту стратегию сейчас. Поэтому затягивание времени с отставками, по-моему, будет иметь долговременные негативные последствия. Главное последствие всей этой истории состоит в том, что в массовом сознании появились два антигероя (Миндич и Галущенко), которые персонально виноваты в том, что у нас нет света. Другими словами, этот скандал вышел за пределы коррупции и даже зарабатывания на войне… Эта история начала жить собственной жизнью. И на каждом новом «повороте» у нас будут новые точки бифуркации.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В массовом сознании появились 2 антигероя, из-за которых нет света — Денисенко», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 10:01;