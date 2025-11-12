Live

В массовом сознании появились 2 антигероя, из-за которых нет света — Денисенко

Политика 10:01   12.11.2025
Вадим Денисенко
экс-нардеп
В массовом сознании появились 2 антигероя, из-за которых нет света — Денисенко Фото: uifuture.org

Банковая пошла по сценарию «тянуть до последнего», и это ошибка, которая будет долго еще догонять. За эти годы мы уже поняли: главная коммуникационная стратегия Банковой сводится к решению проблемы путем создания другой проблемы. Но уровень скандала не позволяет применить эту стратегию сейчас. Поэтому затягивание времени с отставками, по-моему, будет иметь долговременные негативные последствия. Главное последствие всей этой истории состоит в том, что в массовом сознании появились два антигероя (Миндич и Галущенко), которые персонально виноваты в том, что у нас нет света. Другими словами, этот скандал вышел за пределы коррупции и даже зарабатывания на войне… Эта история начала жить собственной жизнью. И на каждом новом «повороте» у нас будут новые точки бифуркации.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
