Попытки Зеленского/Ермака запугать нас просто комичны — Шабунин о деле Миндича

Что приближает победу и безопасность наших городов: разоблачение власти или умалчивание ее преступлений? Фото с пачками долларов обойдут мировые медиа. Разве эффективнее было бы, если бы подонки продолжали воровать на защите энергообъектов?.. Оно очень комфортно – сидеть ж*пой в наблюдательном совете «Энергоатома» или «Укрзалізниці», зарабатывать своих 30 серебренников и писать о «не раскачивать лодку 2.0». С другой стороны, гораздо сложнее разоблачать коррупцию Банковой, потому что это, бл*ха, стоит людям свободы. Стоит уголовных преследований, вплоть до бросаний в СИЗО (включая отца) и угрозы 10 лет тюрьмы, постоянных обливаний грязью в миллионных ТГ-каналах Банковой, систематических угроз, давления на службе и т.д и т.п. Значительная ли это цена? По сравнению с той, которую на фронте платят украинцы – мизерная. Поэтому попытки Зеленского/Ермака запугать нас просто комичны. Они нас только мотивируют.