Атака на Украину: по жд- и газовой инфраструктуре била РФ на Харьковщине
Железнодорожная и газовая инфраструктура были целями российских ударов в Харьковской области 13 мая.
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что сегодня на Харьковщине дрон повредил газодобывающий объект. Обошлось без пострадавших.
По данным АО «Укрзалізниця», железнодорожные объекты были одной из основных целей РФ — всего по стране было 23 таких «прилета».
«Под ударами была энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также зафиксировано попадание в подвижной состав — еще ночью было повреждено три локомотива», — сообщили в компании.
Пассажиров просят с пониманием относиться к возможным изменениям во время поездки и внимательно слушать объявления в поездах, на вокзалах и станциях.
Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет российских дронов на Украину происходил в течение всего дня 13 мая. Под атакой преимущественно были западные регионы. Пролет «Шахеда» сняли отдыхающие в Буковеле. Долетело даже до Закарпатья. Опасность не миновала. Главное управление разведки предупредило: в дальнейшем РФ планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистику. По данным ГУР, целями станут объекты критической инфраструктуры крупных городов, а также предприятия ВПК и здания органов государственной власти. Всех призывают реагировать на тревоги.
Также напомним, утром 13 мая россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на территории Дергачевской громады Харьковщины.
• Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 20:25;