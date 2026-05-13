Три FPV последовательно атаковали дом с женщинами в приграничье Харьковщины
Не менее чем тремя FPV-дронами атаковали россияне около 18:00 13 мая частный дом в приграничном поселке Казачья Лопань Харьковской области.
Как сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, дроны наносили последовательные удары по дому, в котором находились дочь с матерью — женщины 1974 и 1950 годов рождения.
В результате этой атаки дочь получила множественные осколочные ранения различных частей тела, а ее мать испытала острую реакцию на стресс.
Обеих пострадавших доставили в одну из харьковских больниц. В настоящее время угрозы их жизням нет.
Как сообщала МГ «Объектив», железнодорожная и газовая инфраструктура были целями российских атак в Харьковской области 13 мая. Также утром россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на территории Дергачевской громады.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, Казачья Лопань, новости Харькова;
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 21:06;