Три FPV последовательно атаковали дом с женщинами в приграничье Харьковщины

Происшествия 21:06   13.05.2026
Елена Нагорная
Не менее чем тремя FPV-дронами атаковали россияне около 18:00 13 мая частный дом в приграничном поселке Казачья Лопань Харьковской области.

Как сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, дроны наносили последовательные удары по дому, в котором находились дочь с матерью — женщины 1974 и 1950 годов рождения.

В результате этой атаки дочь получила множественные осколочные ранения различных частей тела, а ее мать испытала острую реакцию на стресс.

Обеих пострадавших доставили в одну из харьковских больниц. В настоящее время угрозы их жизням нет.

Как сообщала МГ «Объектив», железнодорожная и газовая инфраструктура были целями российских атак в Харьковской области 13 мая.  Также утром россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на территории Дергачевской громады.

Читайте также: На Купянщине после «прилетов» горела ферма, пострадали коровы: детали от ГСЧС

