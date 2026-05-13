Трамваи изменят маршруты в четверг из-за сноса дерева на Салтовке
В четверг, 14 мая, с 11:00 до 14:00 в Харькове будет прекращено движение трамваев на улице Академика Павлова — на участке от переулка Салтовского до улицы Непокоренных. В это время трамваи №16, 16А, 27 и 30 временно изменят маршруты, а на закрытом участке будет курсировать временный автобус №2.
Причина — работы по сносу аварийного дерева, сообщили в Харьковском городском совете.
Изменения маршрутов:
Трамваи №16 и 16А будут курсировать от разворотного круга «Салтовский» до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» через проспект Тракторостроителей, улицу Непокоренных и улицу Шевченко.
Трамваи №27 и 30 будут двигаться в объезд через улицу Шевченко: разворотный круг «Салтовский» — проспект Тракторостроителей — улица Непокоренных — улица Шевченко — улица Моисеевская — улица Виринская — въезд Семиградский — улица Академика Павлова, а далее по маршруту.
На время отсутствия трамвайного сообщения на улице Академика Павлова будет курсировать временный автобус №2 по маршруту: автостанция «Салтовская» — улица Академика Павлова — проспект Героев Харькова — улица Олега Громадского — станция метро «Защитников Украины».
Как сообщала МГ «Объектив», работников городского коммунального транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — учат корректно общаться с людьми с инвалидностью. Только за последний месяц тренинги прошли 140 человек.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 21:32;