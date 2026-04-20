Четверо суток без еды и воды: кота сняли с дерева в Харькове (фото, видео)

В Харькове спасли кота, который в течение нескольких дней не мог самостоятельно спуститься с дерева, сообщили в пресс-службе горсовета.

Владелица пушистика рассказала, что случайно открыла окно в квартире, а животное выпрыгнуло.

«Шла собака, кот залез на большую грушу. Три дня я звонила волонтерам, писала, никто не хотел. Потом волонтер дала мне номер скалолаза. Он сказал, что приедет только за 1500 грн. Я насобирала средства, он приехал, залез на дерево, спилил ветку. Кот упал», – сообщила женщина.

Однако схватить кота не успели, он залез на другое дерево. Владелица говорит: скалолаз согласился спилить новую ветку снова за 1500 грн, однако у женщины уже не было средств. Поэтому она обратилась в городские службы.

Видео: Харьковский горсовет

В общем, кот четверо суток просидел на верхушке дерева без воды и еды, отметили в мэрии.

В результате совместных действий работников департамента по чрезвычайным ситуациям и СКП «Харьковзеленстрой» кота сняли с высоты. Животное не пострадало, его передали владелице.

