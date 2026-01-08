Live

В Харькове дерево упало на два авто: коммунальщики провели деликатную операцию

Общество 16:43   08.01.2026
Виктория Яковенко
В Харькове дерево упало на два авто: коммунальщики провели деликатную операцию Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

На Салтовке на территории 2-й городской больницы старое дерево распахнулось пополам и упало на два автомобиля, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты провели деликатную операцию по расчистке: ветки разрезали по частям, а ствол поднимали трактором, чтобы минимизировать повреждение транспорта», — отметили коммунальщики.

Как выяснилось в ходе обследования, дерево не выдержало собственного веса из-за возраста — его ствол полностью выгнил изнутри.

дерево упало в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
дерево упало в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, в Харькове проходила осеняя высадка деревьев. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в ​​центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.

Читайте также: «Таких разрушений Харьков не знал». В центре разобрали 85% завалов – Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
К непогоде, которая придет в ночь на 9 января на Харьковщину, готовятся — ХОВА
08.01.2026, 18:27
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
08.01.2026, 21:43
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
Циклон пришел на Харьковщину: в ближайшее время будет сильный ураган
08.01.2026, 20:45
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
Новости Харькова – главное 8 января: аварийные отключения, стрельба во дворе
08.01.2026, 22:06
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
О ядерной энергии думают в Харькове; печальная статистика ДТП – итоги 8 января
08.01.2026, 23:00

Новости по теме:

20.11.2025
Прокат автомобилей для волонтеров и фондов: как операторы помогают обеспечить мобильность гуманитарных миссий
15.11.2025
Два электромобиля за 2,4 млн хотят купить коммунальщики на Харьковщине – ХАЦ
25.10.2025
Угнал авто со стоянки и рассекал пьяным по Харькову: дерзкого водителя поймали
22.09.2025
Юный харьковчанин искал «легкий заработок», а оказался в СИЗО: что случилось
30.08.2025
Спешил домой: в угоне авто и мопеда подозревают жителя Днепропетровщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове дерево упало на два авто: коммунальщики провели деликатную операцию», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 января 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Салтовке на территории 2-й городской больницы старое дерево распахнулось пополам и упало на два автомобиля, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".