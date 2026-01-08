В Харькове дерево упало на два авто: коммунальщики провели деликатную операцию

На Салтовке на территории 2-й городской больницы старое дерево распахнулось пополам и упало на два автомобиля, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты провели деликатную операцию по расчистке: ветки разрезали по частям, а ствол поднимали трактором, чтобы минимизировать повреждение транспорта», — отметили коммунальщики.

Как выяснилось в ходе обследования, дерево не выдержало собственного веса из-за возраста — его ствол полностью выгнил изнутри.

Напомним, в Харькове проходила осеняя высадка деревьев. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в ​​центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.