У Харкові дерево впало на два авто: комунальники провели делікатну операцію
На Салтівці на території 2-ї міської лікарні старе дерево розчахнулося навпіл і впало на дві автівки, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».
«Фахівці провели делікатну операцію з розчищення: гілки розрізали по частинах, а стовбур підіймали трактором, щоб мінімізувати пошкодження транспорту», – зазначили комунальники.
Як з’ясувалося під час обстеження, дерево не витримало власної ваги через вік — його стовбур повністю вигнив зсередини.
Нагадаємо, у Харкові проходила осіння висадка дерев. Ще 26 звичайних чи гостролистих кленів посадили на вулиці Максиміліанівській, що в центрі міста. Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема вздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один із них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів МГ «Об’єктив», що від звичного гостролистого клена варто було б відмовитися, бо він уже не витримує харківську спеку — підсихає, втрачає листя або зовсім гине. Речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко вважає, що навпаки. За його словами, клен гостролистий – це те дерево, яке дуже гарно витримує урбаністичне навантаження урбаністичне.
