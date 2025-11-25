Дерева у центрі Харкова – вже “пенсіонери”: чим їх замінять (відео)

Осіння висадка декоративних дерев триває у Харкові. Ще 26 звичайних чи гостролистих кленів зростатимуть на вулиці Максиміліанівській, що в центрі міста. Яких технологій дотримуються озеленювачі, щоби крупноміри прижилися? Які види дерев обрали для висадки у місті в умовах глобального потепління та нестачі опадів? Чи купують дерева за кордоном, чи співпрацюють виключно з місцевими розплідниками? Скільки коштують саджанці й загалом чи актуальне зараз озеленення? Про це МГ «Об’єктив» розпитала речника СКП «Харківзеленбуд» Андрія Кравченка.

Максиміліанівська вулиця — це центр Харкова з історичними будівлями та не менш історичними насадженнями.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Це ж старий Харків, старе місто, старі вулиці. Тому дерева тут вже мають навіть не пів століття, а старші. А клен зазвичай в місті живе, як в підручниках кажуть, близько 70-80 років. Тому, звісно, деякі дерева вже віджили своє, чи, можливо, захворіли на якісь хвороби, які призвели до їхньої загибелі. Їх довелося прибрати.

Тому насадження вздовж дороги вирішили частково оновити.

<br />

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП «Харківзеленбуд»

Усього буде 26. Зараз садимо 13, позавчора посадили 13. Клен гостролистий.

Раніше тут також росли гостролисті, по-іншому – звичайні клени. Тобто заміна відбувається в межах одного виду, пояснюють комунальники.

Андрій Кравченко, речник СКП “Харківзеленбуд”

Ці дерева приїхали не з якогось далека. Вони місцеві, з одного з розплідників біля Харкова.

Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема вздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один із них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів МГ «Об’єктив», що від звичного гостролистого клена варто було б відмовитися, бо він уже не витримує харківську спеку — підсихає, втрачає листя або зовсім гине.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Ні, навпаки якраз. Клен гостролистий – це те дерево, яке дуже гарно витримує навантаження урбаністичне, на відміну від клена пенсильванського або американського, як його називають, або ясенелистого. Інвазивний вид. Його не радять саджати на наших вулицях. Натомість клен гостролистий — це та рослина, яка добре почувається на наших вулицях.

Клени, які висаджують на Максиміліанівській, вважаються крупномірами. Їм близько десяти років.

Віктор Сірий, начальник Київської районної дільниці СКП «Харківзеленбуд»

Висаджуємо дерева з комом, втрамбовуємо землю, робимо луночку для того, щоб був гарний полив і вода не вибігала з-під дерева. Далі, для того, щоб гарно прижилось дерево, необхідно зробити формувальну обрізку. Для чого це? Коли копається дерево, пошкоджується коренева система, і дерева потім нерівномірно зростають. Щоб не пішла крона вверх, ми обрізаємо крону. Гілки зрізаємо поверхові, які пішли вверх, і ті, які йдуть всередину крони

Такої технології дотримуються восени, пояснює комунальник. А загалом дерева у Харкові висаджують протягом усього року.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Це може бути навесні, влітку, якщо коренева система закрита, чи, наприклад, взимку можна висаджувати так само. І так точково ми намагаємося відновлювати зелені насадження по всьому місту.

Наскільки дорогі такі закупівлі?

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Вони не дуже дорогі, відносно. Одне дерево близько 5-6 тисяч гривень коштує. Це питання більше не тактичного, а стратегічного рівня. Тому що, так, ми зараз можемо не відновлювати дерева, але дуже швидко ми прийдемо до того, що місто просто перетвориться на пустелю.

Харків нині можна вважати містом дерев переважно пенсійного віку, констатує Кравченко.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Багато вулиць міста були засаджені деревами після Другої світової війни, коли Харків відновлювався після окупації, і тоді багато-багато дерев було висаджено. Минуло 70 років, і багато з тих дерев вже поважні такі рослини, які вже доживають свій вік, і їх треба замінювати.

Ці заходи серед інших прописані у програмі розвитку та збереження зелених насаджень, ухваленій на сесії міськради у червні. Для харківських умов обрали до десяти основних видів.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Це дуби, звичайний дуб черешчатий, це гостролистий клен, верба. Серед лип ми зупинилися на липі дрібнолистій. Підібрали ті дерева, які здатні в нашій кліматичній зоні жити, розвиватися, зростати, без залучення значних коштів.

Ті самі підходи застосовуватимуть і до хвойників. Переглянути бажані види дерев для міста озеленювачів спонукало зростання урбаністичного навантаження в комплексі з глобальним потеплінням.

Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд»

Ті самі берези, вони потрохи, як кажуть фахівці, відходять туди на північ, бо стає дедалі спекотніше. І натомість навпаки, ті дерева, які колись, наприклад, ліріодендрони, це тюльпанові дерева, можливо, ви бачили їх в Центральному парку, саду Шевченка, вони суто такі південні рослини, в Криму вони росли, але тепер вони досить непогано себе почувають в Харкові.

Зеленбудівці цієї осені також продовжать обрізати старі дерева та позбавляти їх від омели. Але є нестача кадрів. На весь Київський район – лише п’ять озеленювачів. Тому скільки дерев загалом вдалося висадити у Харкові у 2025-му – підраховуватимуть ближче до Нового року, додає Кравченко.