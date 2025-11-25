Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)

Осенняя высадка декоративных деревьев продолжается в Харькове. Еще 26 обычных или остролистных кленов будут расти на улице Максимилиановской, в центре города. Какие технологии соблюдают озеленители, чтобы крупномеры прижились? Какие виды деревьев выбрали для высадки в городе в условиях глобального потепления и недостатка осадков? Покупают ли деревья за границей или сотрудничают исключительно с местными питомниками? Сколько стоят саженцы и в целом актуально ли сейчас озеленение? Об этом МГ «Объектив» расспросила спикера СКП «Харьковзеленстрой» Андрея Кравченко.

Максимилиановская улица — это центр Харькова с историческими зданиями и не менее историческими насаждениями.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Это же старый Харьков, старый город, старые улицы. Поэтому деревья здесь уже имеют даже не полвека, а больше. А клен обычно в городе живет, как в учебниках говорят, около 70-80 лет. Поэтому, конечно, некоторые деревья уже отжили свое, или, возможно, заболели какими-то болезнями, которые привели к их гибели. Их пришлось убрать.

Поэтому насаждения вдоль дороги решили частично обновить.

<br />

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Всего будет 26. Сейчас сажаем 13, позавчера посадили 13. Клен остролистный.

Раньше здесь также росли остролистные, по-другому — обычные клены. То есть замена происходит в пределах одного вида, объясняют коммунальщики.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Эти деревья приехали не из какого-то далека. Они местные, из одного из питомников возле Харькова.

Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного клена остролистного стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листья или вовсе погибает.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Нет, наоборот. Клен остролистный — это дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку, в отличие от клена пенсильванского или американского, как его называют, или ясенелистного. Это инвазивный вид. Его не рекомендуют сажать на наших улицах. Зато клен остролистный — это растение, которое хорошо себя чувствует на наших улицах.

Клены, которые высаживают на Максимилиановской, считаются крупномерами. Им около десяти лет.

Виктор Серый, начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой»

Высаживаем деревья с комом, утрамбовываем землю, делаем луночку для того, чтобы был хороший полив и вода не убегала из-под дерева. Далее, для того, чтобы дерево хорошо прижилось, необходимо сделать формирующую обрезку. Для чего это? Когда копается дерево, повреждается корневая система, и деревья затем неравномерно растут. Чтобы крона не ушла вверх, мы обрезаем крону. Ветки срезаем поверхностные, которые ушли вверх, и те, которые идут внутрь кроны.

Такой технологии придерживаются осенью, объясняет коммунальщик. А вообще деревья в Харькове высаживают в течение всего года.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Это может быть весной, летом, если корневая система закрыта,

или, например, зимой можно высаживать так же. И так точечно мы стараемся восстанавливать зеленые насаждения по всему городу.

Насколько дорогие такие закупки?

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Они не очень дорогие, относительно. Одно дерево стоит около 5-6 тысяч гривен. Это вопрос больше не тактического, а стратегического уровня. Потому что, да, мы сейчас можем не восстанавливать деревья, но очень быстро мы придем к тому, что город просто превратится в пустыню.

Харьков сейчас можно считать городом деревьев преимущественно пенсионного возраста, констатирует Кравченко.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Многие улицы города были засажены деревьями после Второй мировой войны, когда Харьков восстанавливался после оккупации, и тогда было высажено очень много деревьев. Прошло 70 лет, и многие из тех деревьев уже являются почтенными растениями, которые доживают свой век, и их нужно заменять.

Эти меры среди прочих прописаны в программе развития и сохранения зеленых насаждений, принятой на сессии горсовета в июне. Для харьковских условий выбрали до десяти основных видов.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Это дубы, обычный дуб черешчатый, это остролистный клен, ива. Среди лип мы остановились на липе мелколистной. Подобрали те деревья, которые способны в нашей климатической зоне жить, развиваться, расти, без привлечения значительных средств.

Те же подходы будут применять и к хвойникам. Пересмотреть желательные виды деревьев для города озеленителей побудила растущая урбанистическая нагрузка в комплексе с глобальным потеплением.

Андрей Кравченко, спикер СКП «Харьковзеленстрой»

Те же березы, они понемногу, как говорят специалисты, уходят туда на север, потому что становится все жарче. И наоборот, те деревья, которые когда-то, например, лириодендроны, это тюльпановые деревья, возможно, вы видели их в Центральном парке, саду Шевченко, они чисто южные растения, в Крыму они росли, но теперь они довольно неплохо себя чувствуют в Харькове.

Зеленстроевцы этой осенью также продолжат обрезать старые деревья и избавлять их от омелы. Но есть нехватка кадров. На весь Киевский район — лишь пять озеленителей. Поэтому сколько деревьев в целом удалось высадить в Харькове в 2025-м — будут подсчитывать ближе к Новому году, добавляет Кравченко.