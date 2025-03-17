Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

«Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья

Общество 15:13   17.03.2025
Виктория Яковенко
«Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья

Коммунальщики заявляют: во время войны не способны закупать большие объемы саженцев, но работают над тем, чтобы новые деревья все же появлялись в Харькове.

«Если мы говорим о восстановлении, то мы ограничены финансами. Но убежден, что со временем все будет хорошо. Объемы высадки новых деревьев будут увеличиваться из года в год. Что-то закупаем, но не в тех объемах, за счет собственных средств, которых очень мало. Там, где можно, в парках наших и скверах взять новые саженцы и рассадить их, мы это делаем. Но объем не такой, как нам хотелось», — отметил пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Увеличивать объемы выращивания саженцев деревьев силами предприятия на данный момент не позволяет количество сотрудников. То есть проблема в нехватке кадров, продолжил Кравченко.

«То есть, можно все делать, но были бы люди», — добавил он.

Читайте также: «Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают

Он также рассказал, что в этом году планируют высаживать разные виды деревьев — от привычных каштанов до экзотических.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
«Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
17.03.2025, 14:46
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке
17.03.2025, 09:55
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
17.03.2025, 15:48
В Харькове – обрезка деревьев: что возмущает горожан, по каким нормам работают
В Харькове – обрезка деревьев: что возмущает горожан, по каким нормам работают
17.03.2025, 14:19
Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории
17.03.2025, 06:00
Дрон копов выследил «черного» лесоруба на Харьковщине (фото)
Дрон копов выследил «черного» лесоруба на Харьковщине (фото)
17.03.2025, 16:20

Новости по теме:

11:32
Украинские военные высадились в Крыму — ГУР
21:50
Где на Харьковщине этой весной высадят 1,2 миллиона деревьев: информация ХОВА
17:01
У сквері Сафарова планують оновити спортивні тренажери (відео)
14:46
В Харькове студенты высадили деревья
19:16
В центре Харькова высадят горные сосны (фото)

Вы читали новость: ««Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 15:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики заявляют: во время войны не способны закупать большие объемы саженцев, но работают над тем, чтобы новые деревья все же появлялись в Харькове.".