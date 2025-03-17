«Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья
Коммунальщики заявляют: во время войны не способны закупать большие объемы саженцев, но работают над тем, чтобы новые деревья все же появлялись в Харькове.
«Если мы говорим о восстановлении, то мы ограничены финансами. Но убежден, что со временем все будет хорошо. Объемы высадки новых деревьев будут увеличиваться из года в год. Что-то закупаем, но не в тех объемах, за счет собственных средств, которых очень мало. Там, где можно, в парках наших и скверах взять новые саженцы и рассадить их, мы это делаем. Но объем не такой, как нам хотелось», — отметил пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Увеличивать объемы выращивания саженцев деревьев силами предприятия на данный момент не позволяет количество сотрудников. То есть проблема в нехватке кадров, продолжил Кравченко.
«То есть, можно все делать, но были бы люди», — добавил он.
Читайте также: «Людей не хватает»: харьковское КП зовет на работу молодых, что обещают
Он также рассказал, что в этом году планируют высаживать разные виды деревьев — от привычных каштанов до экзотических.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадка, деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики заявляют: во время войны не способны закупать большие объемы саженцев, но работают над тем, чтобы новые деревья все же появлялись в Харькове.".