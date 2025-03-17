«Объем не такой, как хотелось»: высаживают ли в Харькове новые деревья

Коммунальщики заявляют: во время войны не способны закупать большие объемы саженцев, но работают над тем, чтобы новые деревья все же появлялись в Харькове.

«Если мы говорим о восстановлении, то мы ограничены финансами. Но убежден, что со временем все будет хорошо. Объемы высадки новых деревьев будут увеличиваться из года в год. Что-то закупаем, но не в тех объемах, за счет собственных средств, которых очень мало. Там, где можно, в парках наших и скверах взять новые саженцы и рассадить их, мы это делаем. Но объем не такой, как нам хотелось», — отметил пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Увеличивать объемы выращивания саженцев деревьев силами предприятия на данный момент не позволяет количество сотрудников. То есть проблема в нехватке кадров, продолжил Кравченко.

«То есть, можно все делать, но были бы люди», — добавил он.

Он также рассказал, что в этом году планируют высаживать разные виды деревьев — от привычных каштанов до экзотических.