«Обсяг не такий, як хотілося»: чи висаджують у Харкові нові дерева
Комунальники заявляють: під час війни не здатні закуповувати велику кількість саджанців, але працюють над тим, аби нові дерева все ж таки з’являлися в Харкові.
«Якщо ми говоримо про відновлення, то тут ми обмежені фінансами. Але переконаний, що це тимчасова перешкода. Об’єми висадки нових дерев будуть збільшуватися від року в рік. Щось закуповуємо, але не в тих обсягах, за рахунок власних коштів, яких дуже мало. Там, де можна, в парках наших та скверах взяти нові саджанці й розсадити їх, ми це робимо. Але обсяг не такий, як нам того хотілося», – зазначив речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Збільшувати обсяги вирощування саджанців дерев силами підприємства наразі не дозволяє кількість співробітників. Тобто проблема в нестачі кадрів, продовжив Кравченко.
«Тобто, можна все робити, але були б люди», – пояснив він.
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Він також розповів, що цього року планують висаджувати різні види дерев – від звичних каштанів до екзотичних.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: высадка, деревья, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники заявляють: під час війни не здатні закуповувати велику кількість саджанців, але працюють над тим, аби нові дерева все ж таки з’являлися в Харкові.".