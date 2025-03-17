«Обсяг не такий, як хотілося»: чи висаджують у Харкові нові дерева

Комунальники заявляють: під час війни не здатні закуповувати велику кількість саджанців, але працюють над тим, аби нові дерева все ж таки з’являлися в Харкові.

«Якщо ми говоримо про відновлення, то тут ми обмежені фінансами. Але переконаний, що це тимчасова перешкода. Об’єми висадки нових дерев будуть збільшуватися від року в рік. Щось закуповуємо, але не в тих обсягах, за рахунок власних коштів, яких дуже мало. Там, де можна, в парках наших та скверах взяти нові саджанці й розсадити їх, ми це робимо. Але обсяг не такий, як нам того хотілося», – зазначив речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Збільшувати обсяги вирощування саджанців дерев силами підприємства наразі не дозволяє кількість співробітників. Тобто проблема в нестачі кадрів, продовжив Кравченко.

«Тобто, можна все робити, але були б люди», – пояснив він.

Він також розповів, що цього року планують висаджувати різні види дерев – від звичних каштанів до екзотичних.