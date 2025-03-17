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«Людей не вистачає»: харківське КП кличе на роботу молодих, що обіцяють

Суспільство 14:46   17.03.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Людей не вистачає»: харківське КП кличе на роботу молодих, що обіцяють

Нестачу кадрів фіксують в СКП «Харківзеленбуд». Кажуть: це наразі головна проблема.

«Середній вік людей, що працюють зараз тут у нас «в полі», – понад 50 років. Тому звертаюся до усіх молодих людей, які хочуть себе застосувати в зеленому господарстві, приходьте до нас, щоб разом озеленювати наше місто», – сказав речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко кореспонденту МГ «Об’єктив».

Він також зазначив, що чоловікам надають бронювання. На роботу запрошують і жінок.

«Звісно, що якусь важку роботу жінка не буде виконувати, ми їй цього не доручимо. Але, тим не менше, якщо дівчина захоче навчитися на того самого пильщика і вона пройде курси і буде цим фахівцем, то чому ні», – зазначив Кравченко.

Зарплата залежить від розряду. За найвищий, п’ятий, обіцяють понад 20 тисяч гривень.

«Тут головне у нас не найвища зарплата, але ми забезпечуємо соціальні виплати, у нас працівники мають пільги на оплату комунальних послуг, забезпечуються формою, забезпечуються одягом, взуттям. Ми все створюємо для того, аби людина, яка прийшла створювати красу в місті, була повністю забезпечена усім для цього потрібним, як в побутовому сенсі, так і в професійному», – підкреслили в КП.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 14:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нестачу кадрів фіксують в СКП «Харківзеленбуд». Кажуть: це наразі головна проблема.".