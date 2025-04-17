Лес на Харьковщине высаживают вместе со студентами: подробности (фото)
Пресс-служба Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины» сообщила, что на Харьковщине весной уже высадили 150,7 га молодых деревьев. В работах поучаствовали учащиеся НЮУ им. Ярослава Мудрого.
Работы проводили в Мерефянском лесничестве.
«В этот день вместе с лесоводами участники мероприятия высадили более 1500 штук сеянцев сосны обыкновенной на площади 0,3 га. Студенты говорят, дело было не из простых, однако очень увлекательное и полезное. Пообещали в следующем году снова присоединиться к созданию лесных насаждений в Харьковской области», — отметили в Слобожанском лесном офисе.
Этой весной сотрудники Октябрьского надлесничества, в которое входит в Мерефянский лес, уже высадили 94,2 га. Это самый высокий показатель в области.
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«Всего в течение весенней посадочной кампании в Харьковской области уже высадили 150,7 га леса», — подчеркнули лесничие.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадили, высадка, ліс, лес, Слобожанский лесной офис, студенты;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины» сообщила, что на Харьковщине весной уже высадили 150,7 га молодых деревьев ".