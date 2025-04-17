Лес на Харьковщине высаживают вместе со студентами: подробности (фото)

Пресс-служба Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины» сообщила, что на Харьковщине весной уже высадили 150,7 га молодых деревьев. В работах поучаствовали учащиеся НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Работы проводили в Мерефянском лесничестве.

«В этот день вместе с лесоводами участники мероприятия высадили более 1500 штук сеянцев сосны обыкновенной на площади 0,3 га. Студенты говорят, дело было не из простых, однако очень увлекательное и полезное. Пообещали в следующем году снова присоединиться к созданию лесных насаждений в Харьковской области», — отметили в Слобожанском лесном офисе.

Этой весной сотрудники Октябрьского надлесничества, в которое входит в Мерефянский лес, уже высадили 94,2 га. Это самый высокий показатель в области.

«Всего в течение весенней посадочной кампании в Харьковской области уже высадили 150,7 га леса», — подчеркнули лесничие.