Лесничий на Чугуевщине «не заметил», как срубили почти 50 дубов — следствие

Теперь уже экс-лесничий подозревается в уничтожении 49 дубов в Чугуевском районе. Не заметить, как работали лесорубы, было невозможно, говорят в областной прокуратуре.

По данным следствия, государству в результате нанесен значительный убыток — более 700 тысяч гривен.

Подозреваемый занимал должность мастера леса обхода Чемужовского лесничества филиала «Змиевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» и был сотрудником государственной лесной охраны. В его обязанности, в частности, входила охрана вверенной территории лесного фонда.

По данным прокуратуры, в ноябре 2023 года мастер леса в течение трех недель ни разу надлежащим образом не проверил состояние охраны леса в вверенном ему квартале в Чугуевском районе, не совершил обход территории и не принял меры для выявления нарушений.

В результате такой небрежности неизвестные совершили незаконную порубку 49 дубов — как сырорастущих, так и сухостойных.

«Незаметно срубить и вывезти столько древесины было невозможно: проведение таких работ в лесомассиве имело явные признаки от характерного шума до следов спецтехники. Несмотря на это, подозреваемый не обнаружил указанные факты и не сообщил о них руководство и правоохранителей», — говорят в прокуратуре.

Следствие также устанавливает лиц, совершивших незаконную порубку.

Подозреваемый указанную должность уже не занимает. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана, он может сесть на пять лет.

Напомним, 3 октября на Журавлевке активисты сеяли дубы и сливы с абрикосами. Акцию организовал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С. Сковороды Юрий Бенгус