Лесничий на Харьковщине «закрыл глаза» на вырубку здоровых деревьев
На Харьковщине будут судить мастера леса, который своей «невнимательностью» помог неизвестным уничтожить почти 300 здоровых деревьев.
«Мастер леса филиала «Змиевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» не провел государственный контроль за соблюдением требований лесного законодательства и не обеспечил охрану леса от незаконных рубок. В мае 2023 в указанном лесхозе осуществлялись выборочные санитарные рубки. Во время них неизвестными лицами незаконно были вырублены и вывезены с территории почти 300 здоровых деревьев», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что мастер леса этого «не увидел». Общий ущерб, причиненный государству, оценили более чем в 2,6 млн грн.
Правоохранители разоблачили мастера леса. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).
Фигуранту грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вырубка, деревья, лесничий, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить мастера леса, который своей «невнимательностью» помог неизвестным уничтожить почти 300 здоровых деревьев.".