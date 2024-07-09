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Лісничий на Харківщині «закрив очі» на вирубку здорових дерев: його судитимуть

Суспільство 15:53   09.07.2024
Вікторія Яковенко
Лісничий на Харківщині «закрив очі» на вирубку здорових дерев: його судитимуть Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть майстра лісу, який своєю «неуважністю» допоміг невідомим знищити майже 300 здорових дерев.

«Майстер лісу філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок. У травні 2023 року у вказаному лісгоспі здійснювались вибіркові санітарні рубки. Під час них невідомими особами незаконно було вирубано та вивезено з території майже 300 здорових дерев», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що майстер лісу цього «не побачив». Загальну шкоду, завдану державі, оцінили у понад 2,6 млн грн.

Правоохоронці викрили майстра лісу. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Фігуранту загрожує від 2 до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть майстра лісу, який своєю «неуважністю» допоміг невідомим знищити майже 300 здорових дерев.".