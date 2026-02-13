Live

Масштабна вирубка лісу на Харківщині: справа – у суді, хто фігуранти

Суспільство 12:11   13.02.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу про незаконно вирубку лісу на Харківщині. Збитки оцінюють у 12 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, схема діяла упродовж 2024 року на території Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», що підпорядковується Держлісагентству.

«Керували оборудкою двоє посадовців вказаного лісництва. Вони залучили двох знайомих комерсантів і разом із ними здійснювали виїзди до лісу, де проводили відбір дерев для порубки», – розповіли правоохоронці.

Слідство встановило, що фігуранти обирали віддалені, малопомітні ділянки. Саме там комерсанти, без дозвільних документів, спилювали дерева і вивозили вантажівками до орендованих складів на території Харківського району.

«Посадовці лісництва не лише контролювали цей незаконний процес, а й надавали прикриття, забезпечуючи безперешкодну діяльність «чорних лісорубів». Загалом ділки знищили понад 1000 дерев різних порід. У подальшому деревину продавали, а отриманий прибуток ділили між собою», – зазначили у прокуратурі.

вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Експертизи підтвердили: внаслідок цих дій державі завдано шкоду на майже 12 млн грн. Працівника лісництва вже звільнили.

Йому та спільнику інкримінують незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).

Крім цього, експрацівника лісництва додатково підозрюють у перевищенні службових повноважень.

вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Щодо інших двох причетних до незаконної схеми — вже теж експосадовця лісництва та другого комерсанта — матеріали справи виділені в окреме провадження. Підозрювані перебувають у розшуку», – додали правоохоронці.

Читайте також: НПУ: відкупитися від копів за 15 тис. грн хотів «чорний» лісоруб на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
