Масштабна вирубка лісу на Харківщині: справа – у суді, хто фігуранти
Правоохоронці передали до суду справу про незаконно вирубку лісу на Харківщині. Збитки оцінюють у 12 млн грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, схема діяла упродовж 2024 року на території Дергачівського лісництва ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», що підпорядковується Держлісагентству.
«Керували оборудкою двоє посадовців вказаного лісництва. Вони залучили двох знайомих комерсантів і разом із ними здійснювали виїзди до лісу, де проводили відбір дерев для порубки», – розповіли правоохоронці.
Слідство встановило, що фігуранти обирали віддалені, малопомітні ділянки. Саме там комерсанти, без дозвільних документів, спилювали дерева і вивозили вантажівками до орендованих складів на території Харківського району.
«Посадовці лісництва не лише контролювали цей незаконний процес, а й надавали прикриття, забезпечуючи безперешкодну діяльність «чорних лісорубів». Загалом ділки знищили понад 1000 дерев різних порід. У подальшому деревину продавали, а отриманий прибуток ділили між собою», – зазначили у прокуратурі.
Експертизи підтвердили: внаслідок цих дій державі завдано шкоду на майже 12 млн грн. Працівника лісництва вже звільнили.
Йому та спільнику інкримінують незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).
Крім цього, експрацівника лісництва додатково підозрюють у перевищенні службових повноважень.
«Щодо інших двох причетних до незаконної схеми — вже теж експосадовця лісництва та другого комерсанта — матеріали справи виділені в окреме провадження. Підозрювані перебувають у розшуку», – додали правоохоронці.
