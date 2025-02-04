В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив

Правоохоронці повідомили про підозру у незаконній вирубці дерев 42-річному харків’янину. За даними слідства, перед новорічними святами чоловік пиляв сосни в Основ’янському районі.

За результатами слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність харків’янина, який організував схему незаконної вирубки лісових насаджень, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік пиляв сосни в лісозахисній смузі без передбачених на це законодавством дозволів. Збитки, завдані державі, оцінили у понад 53 тисячі гривень.

Раніше ялинковий браконьєр уже був засуджений за аналогічні злочини. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка дерев у лісах, що спричинила суттєву шкоду, вчинена повторно) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.