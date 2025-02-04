В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив
Правоохоронці повідомили про підозру у незаконній вирубці дерев 42-річному харків’янину. За даними слідства, перед новорічними святами чоловік пиляв сосни в Основ’янському районі.
За результатами слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність харків’янина, який організував схему незаконної вирубки лісових насаджень, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловік пиляв сосни в лісозахисній смузі без передбачених на це законодавством дозволів. Збитки, завдані державі, оцінили у понад 53 тисячі гривень.
Раніше ялинковий браконьєр уже був засуджений за аналогічні злочини. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (незаконна вирубка дерев у лісах, що спричинила суттєву шкоду, вчинена повторно) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.
Читайте також: У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вырубка, деревья, елки, поліція Харківський області, сосны;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Основ’янському районі Харкова пиляли сосни перед Новим роком: хто це робив»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 18:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у незаконній вирубці дерев 42-річному харків’янину. За даними слідства, перед новорічними святами чоловік пиляв сосни в Основ’янському районі.".