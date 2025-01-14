У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки
Фото: ХМР
У Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після новорічних свят.
При цьому в КП “Харківблагоустрій” закликають городян не викидати зелених красунь у сміттєві баки. Натомість комунальники просять залишати дерева у спеціальних місцях для складання великогабаритних відходів.
“Зібрані дерева подрібнюються на тріску, тому важливо перед утилізацією очищати їх від гірлянд, мішури та інших прикрас”, – додали на комунальному підприємстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 10:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після новорічних свят.".