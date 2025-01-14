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У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки

Суспільство 10:26   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки Фото: ХМР

У Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після новорічних свят.

При цьому в КП “Харківблагоустрій” закликають городян не викидати зелених красунь у сміттєві баки. Натомість комунальники просять залишати дерева у спеціальних місцях для складання великогабаритних відходів.

Утилізують ялинки у Харкові
Фото: ХМР

“Зібрані дерева подрібнюються на тріску, тому важливо перед утилізацією очищати їх від гірлянд, мішури та інших прикрас”, – додали на комунальному підприємстві.

Утилізують ялинки у Харкові
Фото: ХМР

Також читайте: “Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 10:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після новорічних свят.".