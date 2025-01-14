У сміттєвих баках не залишати: харків’янам розповіли, куди викидати ялинки

У Харкові почали утилізувати новорічні ялинки, що залишились після новорічних свят.

При цьому в КП “Харківблагоустрій” закликають городян не викидати зелених красунь у сміттєві баки. Натомість комунальники просять залишати дерева у спеціальних місцях для складання великогабаритних відходів.

“Зібрані дерева подрібнюються на тріску, тому важливо перед утилізацією очищати їх від гірлянд, мішури та інших прикрас”, – додали на комунальному підприємстві.