Патріотичні малюнки з’явились на стінах будинків у Харкові (фото)

Суспільство 16:47   22.08.2025
Вікторія Яковенко
Патріотичні малюнки з’явились на стінах будинків у Харкові (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Комунальники у Харкові прикрасили двори міста.

«Працівники перетворили звичайні дворові стіни на справжні полотна, які відображають рідну землю та українську культуру», – розповіли у КП «Харківблагоустрій».

Зокрема, на одному з будинків намальована дівчина в українському вбранні, яка стоїть у полі соняшників. На інших – гніздо лелек, сонце та квіти.

«Мешканці з радістю зустріли оновлення. За їхніми словами, такі малюнки підіймають настрій, додають оптимізму та нагадують про силу українських традицій», – зазначили у КП.

рисунки на домах в Харькове
Фото: КП “Харківблагоустрій”
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП “Харківблагоустрій”
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП “Харківблагоустрій”
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП “Харківблагоустрій”
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП “Харківблагоустрій”

