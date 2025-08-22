Патріотичні малюнки з’явились на стінах будинків у Харкові (фото)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Комунальники у Харкові прикрасили двори міста.
«Працівники перетворили звичайні дворові стіни на справжні полотна, які відображають рідну землю та українську культуру», – розповіли у КП «Харківблагоустрій».
Зокрема, на одному з будинків намальована дівчина в українському вбранні, яка стоїть у полі соняшників. На інших – гніздо лелек, сонце та квіти.
«Мешканці з радістю зустріли оновлення. За їхніми словами, такі малюнки підіймають настрій, додають оптимізму та нагадують про силу українських традицій», – зазначили у КП.
