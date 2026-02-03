Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста.
«Спочатку опинились під загрозою відключення 1200 будинків в трьох районах Харкова. Але завдяки тому, що ми встановлювали блочно-модульну котельню, нам вдалося перепідключити 300 будинків. Вони зараз забезпеченні теплопостачанням. Практично у 853 житлових будинках нам прийшлося злити теплоносій. І це було єдине правильне рішення, бо в такі холоди просто розмерзлася система в будинках харків’ян. Ми зробили все можливе», – підкреслив мер.
Він зазначив, що наразі в місті працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути опалення.
«Це дуже важко, але є певні технічні рішення», – сказав міський голова.
Терехов також розповів, що у Харкові розгорнули 101 «пункт незламності». Крім цього, встановлюють намети, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати гарячу їжу.
«Крім цього, ми звернулися до Уряду, є певні домовленості, щоб в тих районах, де немає теплопостачання, було стале електропостачання», – додав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку
