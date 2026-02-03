Live

Терехов: ТЭЦ-5 практически разрушена, домов без тепла могло быть больше

Записано 13:24   03.02.2026
Виктория Яковенко
Терехов: ТЭЦ-5 практически разрушена, домов без тепла могло быть больше

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывает часть города.

«Сначала оказались под угрозой отключения 1200 домов в трех районах Харькова. Но благодаря тому, что мы устанавливали блочно-модульную котельную, нам удалось переподключить 300 домов. Они сейчас обеспечены теплоснабжением. Практически в 853 жилых домах нам пришлось слить теплоноситель. И это было единственное правильное решение, потому что в такие холода просто размерзлась бы система в домах харьковчан. Мы сделали все возможное», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что сейчас в городе работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть отопление.

«Это очень тяжело, но есть определенные технические решения», – сказал мэр.

Терехов также рассказал, что в Харькове развернули 101 «пункт незламмності». Кроме того, устанавливают палатки, где можно согреться, зарядить гаджеты и получить горячую пищу.

«Кроме этого, мы обратились к правительству, есть определенные договоренности, чтобы в тех районах, где нет теплоснабжения, было постоянное электроснабжение», — добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке

Автор: Виктория Яковенко
