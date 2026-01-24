Сколько домов пострадало в Харькове из-за ночной атаки
В результате ночных ударов по Харькову пострадали 55 многоквартирных жилых домов, 34 частных дома, также попадание произошли на территории промзон, рассказал в эфире нацмарафона директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.
По его данным, в городе зафиксировали попадание на 13 локациях.
Поисково-спасательные работы были завершены ГСЧС рано утром, продолжил Гладков. Он сообщил, что от города привлечено более 50 единиц техники и 250 работников коммунальных предприятий.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ночью Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что по Индустриальному району также «прилетела» ракета «Искандер». По последним данным, пострадал 31 один человек, среди них – два ребенка.
Дата публикации материала: 24 января 2026 в 15:31