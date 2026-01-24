Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку

Внаслідок нічних ударів по Харкову постраждали 55 багатоквартирних житлових будинків, 34 приватні будинки, також є влучання на території промзон, розповів в етері нацмарафону директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

За його даними, у місті зафіксували влучання на 13 локаціях.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені ДСНСниками рано-вранці, продовжив Гладков. Він поінформував, що від міста були залучені понад 50 одиниць техніки та 250 працівників комунальних підприємств.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вночі Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що по Індустріальному районі також «прилетіла» ракет «Іскандер». За останніми даними, постраждала 31 одна людина, серед них – дві дитини.