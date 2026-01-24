Live

«Харків вистояв цю ніч» – Терехов про наслідки і болючу деталь атаки

Події 08:39   24.01.2026
Вікторія Яковенко
«Харків вистояв цю ніч» – Терехов про наслідки і болючу деталь атаки Фото: ГУНП в Харківській області

Детально про наслідки нічних ударів 25 БпЛА типу «Шахед» по Харкову розповів мер міста Ігор Терехов.

За його даними, обстріл тривав з 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам.

«В Індустріальному районі удар прийшовся по 4-поверховому будинку — зайнялися квартири на верхньому поверсі та балкон. Є постраждалі, людей рятували з будинку, серед врятованих — дитина. Також зафіксовано влучання по багатоповерхівці — сталося загоряння на верхніх поверхах, є постраждалі. Постраждав і приватний сектор», – зазначив міський голова.

У Немишлянському районі пошкоджений приватний будинок — виникла значна пожежа, постраждала людина, пошкоджені близько 13 приватних будинків поруч.

«Окремо — болюча деталь: один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають внутрішньо переміщені люди. У будівлі перебувало 48 ВПО, є постраждалі», – підкреслив Терехов.

Також у місті зафіксовані влучання в дорогу між будинками приватного сектору з пошкодженням житла, вуличного освітлення та авто. На ще одній локації в Немишлянському районі безпілотник впав у двір приватного домоволодіння.

«Харків вистояв цю ніч. І вистоїть далі», – написав мер.

У Харківській міськраді додали, що попередньо, через удари вибито близько 1 тис. вікон. Пацієнтів лікарні та пологового будинку переведуть в інші медзаклади.

У пресслужбі ХОВА уточили: наразі відомо про 19 постраждалих, двоє з них знаходяться у лікарні в задовільному стані.

Нагадаємо, після опівночі Харків атакували російські БпЛА. За даними мера Ігоря Терехова, по місту вдарили 25 «шахедів». Переважна більшість «прильотів» – в Індустріальному районі. Там пошкоджені будинки, гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. У Немишлянському районі «шахед» влучив у приватний дім. Кількість постраждалих зросла до 19. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24
Удари по Харкову та області: за добу загинули дві людини, постраждалих – 24
24.01.2026, 09:01
Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів
Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів
24.01.2026, 07:38
Харків атакували 25 “шахедів”: постраждали 11 людей, доми, пологовий і лікарня
Харків атакували 25 “шахедів”: постраждали 11 людей, доми, пологовий і лікарня
24.01.2026, 03:09
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі
Новини Харкова – головне 24 січня: нічна атака БпЛА, є постраждалі
24.01.2026, 09:05
Сьогодні 24 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 січня 2026: яке свято та день в історії
24.01.2026, 06:00

Новини за темою:

24.01.2026
Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів
23.01.2026
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
22.01.2026
Що з’явиться на місці вигорілих бору та лісосмуги у Харкові: подробиці
21.01.2026
Чому вимикають світло не за планом у Харкові, пояснив Терехов
21.01.2026
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Харків вистояв цю ніч» – Терехов про наслідки і болючу деталь атаки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 08:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Детально про наслідки нічних ударів 25 БпЛА типу «Шахед» по Харкову розповів мер міста Ігор Терехов.".