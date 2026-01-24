«Харків вистояв цю ніч» – Терехов про наслідки і болючу деталь атаки
Детально про наслідки нічних ударів 25 БпЛА типу «Шахед» по Харкову розповів мер міста Ігор Терехов.
За його даними, обстріл тривав з 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам.
«В Індустріальному районі удар прийшовся по 4-поверховому будинку — зайнялися квартири на верхньому поверсі та балкон. Є постраждалі, людей рятували з будинку, серед врятованих — дитина. Також зафіксовано влучання по багатоповерхівці — сталося загоряння на верхніх поверхах, є постраждалі. Постраждав і приватний сектор», – зазначив міський голова.
У Немишлянському районі пошкоджений приватний будинок — виникла значна пожежа, постраждала людина, пошкоджені близько 13 приватних будинків поруч.
«Окремо — болюча деталь: один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають внутрішньо переміщені люди. У будівлі перебувало 48 ВПО, є постраждалі», – підкреслив Терехов.
Також у місті зафіксовані влучання в дорогу між будинками приватного сектору з пошкодженням житла, вуличного освітлення та авто. На ще одній локації в Немишлянському районі безпілотник впав у двір приватного домоволодіння.
«Харків вистояв цю ніч. І вистоїть далі», – написав мер.
У Харківській міськраді додали, що попередньо, через удари вибито близько 1 тис. вікон. Пацієнтів лікарні та пологового будинку переведуть в інші медзаклади.
У пресслужбі ХОВА уточили: наразі відомо про 19 постраждалих, двоє з них знаходяться у лікарні в задовільному стані.
Нагадаємо, після опівночі Харків атакували російські БпЛА. За даними мера Ігоря Терехова, по місту вдарили 25 «шахедів». Переважна більшість «прильотів» – в Індустріальному районі. Там пошкоджені будинки, гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. У Немишлянському районі «шахед» влучив у приватний дім. Кількість постраждалих зросла до 19. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі.
