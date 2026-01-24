Наліт «шахедів» на Харків: понад дві години атаки, фото і відео з місць ударів

Наслідки атаки ворожих БпЛА на Харків опублікували рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих зросла до 14, з них одна дитина.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. В Індустріальному районі: горіли балкон 9-поверхового та квартири на четвертому поверсі багатоповерхівок, а також будівля підприємства. З 4-поверхівки врятували п’ять людей, з них одну дитину. Крім того, пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

В Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

З наслідками атаки борються 134 рятувальники та 34 одиниць техніки ДСНС.

Відео з місць ударів також опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

Мер Ігор Терехов зазначив, що місто перебувало під масованою атакою «шахедів» понад 2,5 години.

«Удари – по житлових будинках. По багатоповерхівках і приватному сектору. По гуртожитку, де мешкають переселенці. Внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок. Це був свідомий удар по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, після опівночі Харків атакували російські БпЛА. Переважна більшість «прильотів» – в Індустріальному районі. Там пошкоджені будинки, гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок, серед постраждалих – вагітна. У Немишлянському районі «шахед» влучив у приватний дім, постраждала його власниця.