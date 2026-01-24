Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов
Последствия атаки вражеских БпЛА на Харьков опубликовали спасатели и правоохранители. Количество пострадавших возросло до 14, из них один ребенок.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. В Индустриальном районе: горели балкон 9-этажного и квартиры на четвертом этаже многоэтажек, а также здание предприятия. С 4-этажки спасли пять человек, из них одного ребенка. Кроме того, повреждены здания общежития и медучреждения.
В Немышлянском районе горел частный жилой дом.
С последствиями атаки борются 134 спасателя и 34 единиц техники ГСЧС.
Видео с места ударов также было опубликовали также в Харьковской областной прокуратуре.
Мэр Игорь Терехов отметил, что город находился под массированной атакой «Шахедов» более 2,5 часов.
«Удары – по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где живут переселенцы. В результате попадания также пострадали больница и роддом. Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей», – отметил Терехов.
Напомним, после полуночи Харьков атаковали российские БпЛА. Большинство «прилетов» – в Индустриальном районе. Там повреждены дома, общежитие с переселенцами, больница и роддом, среди пострадавших – беременная. В Немышлянском районе «Шахед» попал в частный дом, пострадала его владелица.
