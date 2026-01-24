Харьков атакуют «Шахеды»: пострадали мальчик и беременная, «прилеты» в дома

После полуночи Харьков атаковали российские БпЛА. Мэр подтвердил «прилет» по Индустриальному району.

Дополнено в 01:45. 12-летний мальчик перенес острый стресс в результате атаки БпЛА на Харьков. Также еще один человек нуждается в помощи медиков.

Кроме того, стало известно о падении БпЛА в Немышлянском районе. Там загорелся частный дом.

Дополнено в 01:33. Что известно о последствиях «прилетов» по Индустриальному району — начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил последние данные. Количество пострадавших возросло до трех, среди них — беременная женщина. Разрушения следующие:

загорелась квартира в жилом доме;

в многоквартирном доме повреждено остекление окон;

вспыхнула крыша еще одного дома.

Дополнено в 01:26. Люди заблокированы в пятиэтажке из-за удара по ней «Шахеда», информирует Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 01:22. Беременная 25-летняя женщина пострадала из-за ночной атаки «Шахедов» в Индустриальном районе Харькова. Ей оказывают помощь на месте, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 01:18. Об ударе уже по третьему дому в Харькове написал Терехов.

Дополнено в 01:15. В Харькове 74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс из-за ночного налета БпЛА, написал Синегубов. Помощь ей оказывают медики.

Дополнено в 01:11. Уже два удара по жилым домам в Харькове. О втором подобном прилете сообщил мэр. Все удары — по Индустриальному району. Атака БпЛА продолжается. Харьковчанам советуют быть в укрытиях.

Дополнено в 00:56. Один из ударов по Харькову пришелся по жилому дому. Загорелась квартира.

Взрывы продолжаются. Их было уже не менее девяти.

Дополнено в 00:45. Взрывы в Харькове гремят один за другим. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что все «прилеты» по предварительным данным в одном районе — Индустриальном.

Дополнено в 00:39. Атака на Харьков продолжается. Прогремел еще один взрыв. Мониторинговые каналы фиксируют БпЛА над городом.

00:21. Взрывы раздались в Харькове один за другим, начиная с 00:10 24 января. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении группы российских ударных БпЛА курсом на город.

По данным мониторинговых каналов беспилотники залетали в Харьков со стороны Рогани — их фиксировали в районе ХТЗ.

Городской голова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Индустриальному району.

А затем еще удар. Его последствия уточняют.

Угроза для Харькова сохраняется. Сообщают еще о группах беспилотников курсом на город. Информация будет обновляться.