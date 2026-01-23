Live
Конец морозам в Харьковской области; смертельная атака FPV – итоги 23 января

23.01.2026
Оксана Якушко
Конец морозам в Харьковской области; смертельная атака FPV – итоги 23 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 января.

Синоптики увидели тепло «в конце тоннеля»

Есть надежда на потепление. Синоптики прогнозируют: сильные морозы упадут в Украине уже на следующей неделе. Антициклон разрушается, циклоны наступают. А с ними – оттепель с «плюсами», порадовала синоптик Наталья Диденко. Эпохальная встреча воздушных масс над Украиной произойдет в эти выходные. А ее результаты достигнут Харьковщины в начале следующей недели. Первыми признаками перемен к лучшему станут осадки – сначала небольшой снег, а затем снег с дождем. По прогнозу регионального центра гидрометеорологии, последним морозным днем ​​станет вторник, двадцать седьмое января. Днем будет до минус шести. А уже в среду воздух прогреется до трех тепла.

FPV-дроны второй день подряд убивают людей на Дергачевщине

Второй день люди гибнут от российских эффиви-дронов на Дергачевщине. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Прудянка. Погибли 70-летний мужчина и женщина 58 лет, сообщили в ХОВА. Еще четыре женщины пострадали. Со взрывными травмами их забрали в больницу. Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко уточнил: пострадавшие – жители села Макарово Золочевской громады. Накануне в Дергачевщине был еще один смертельный удар дрона. Погибли два волонтера. Задоренко отметил: их автомобиль россияне хорошо знали. Видео с ней в свое время даже публиковали в Z-телеграмме с комментариями о «добрых» российских операторах БпЛА, не атакующих гражданские авто.

Лозовую массированно атаковали ночью и утром

Лозовую массированно атаковали ночью и утром. Мэр Сергей Зеленский заявил, что в громаде возникли проблемы с водоснабжением. По данным мониторинговых каналов, ночью для этого города была угроза «шахедов» и КАБов, а днем ​​в его направлении летела ракета.

67-летнего жителя Харьковщины подозревают в педофилии

Пожилого жителя Харьковщины подозревают в педофилии. О сексуальном насилии рассказала психологу 8-летняя девочка. Она вместе с родителями, убегая от боевых действий, переселилась жить к бабушке. Подозреваемый – сожитель бабушки, которого девочка считала родным дедом. Суд определил, что фигурант может выйти из СИЗО под залог более 300 тысяч гривен. Руководитель областной прокуратуры Амил Омаров заявил, что категорически не согласен с этим решением. Прокуроры подали апелляцию и потребуют оставить подозреваемого под стражей без права внести залог.

В Харькове из-под завалов спасли кошку

Кошку спасли из-под завалов жилого дома в Харькове. Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций мэрии передали животное в приют Центра обращения с животными. Там сообщили: состояние кошки было тяжелым. У нее обгорела мордашка и лапы, был стресс и болевой синдром. Через несколько дней реабилитации к ней вернулся аппетит и активность. А также – нашлась новая семья. Животное забрало к себе одна из работниц городского департамента ЧМ.

Автор: Оксана Якушко
