БпЛА ударил по авто на Харьковщине: есть погибшие и пострадавшие (дополняется)
РФ ударили БпЛА по автомобилю в поселке Прудянка, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 14:55. Еще одна женщина умерла от полученных травм в результате удара вражеского БпЛА вблизи поселка Прудянка, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 14:39. Оккупанты атаковали автомобиль на выезде из Прудянки сегодня около 13:00, уточнил начальник ДергачевскойГВА Вячеслав Задоренко.
«65-летний мужчина – водитель машины – от полученных ранений погиб на месте. Четыре пассажирки, среди которых женщины 1960-го и 1966-го годов рождения с обломочными ранениями госпитализировали», — рассказал Задоренко.
Предварительно, водитель и пассажирки автомобиля — это жители села Макарово Золочевской громады.
Дополнено в 14:14. Число пострадавших увеличилось до четырех, пишет глава ХОВА Олег Синегубов. Все пострадавшие от вражеского удара БпЛА – женщины.
14:03. В результате вражеского удара два человека погибли, еще трое — получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, добавил Синегубов.
Напомним, двое волонтеров погибли 22 января в Казачьей Лопани. Мужчины 35 и 63 лет развозили хлеб немногочисленным жителям, которые до сих пор живут в пограничном поселке. По гражданскому авто волонтеров ударил российский FPV-дрон. Оба мужчины погибли, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он уточнил, что погибшие волонтеры в течение двух лет доставляли гуманитарную помощь жителям. А видео с этим авто уже публиковали в Z-каналах.
