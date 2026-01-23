БпЛА вдарив по авто на Харківщині: є загиблі та постраждалі (доповнюється)
РФ вдарили БпЛА по авто в селищі Прудянка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:55. Ще одна жінка померла від отриманих травм внаслідок удару ворожого БпЛА поблизу селища Прудянка, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:39. Окупанти атакували автівку на виїзді з Прудянки сьогодні близько 13:00, уточнив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко
«65-річний чоловік – водій машини – від отриманих поранень загинув на місці. Чотири пасажирки, серед яких жінки 1960-го та 1966-го років народження з уламковими пораненнями були госпіталізовані», – розповів Задоренко.
Попередньо, водій та пасажирки автомобіля – це мешканці села Макарове Золочівської громади.
Доповнено о 14:14. Кількість постраждалих збільшилась до чотирьох, пише голова ХОВА Олег Синєгубов. Всі постраждалі від ворожого удару БпЛА – жінки.
14:03. В результаті ворожого удару двоє людей загинули, ще троє – отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалих госпіталізували, додав Синєгубов.
Нагадаємо, двоє волонтерів загинули 22 січня у Козачій Лопані. Чоловіки 35 та 63 років розвозили хліб нечисленним мешканцям, які досі живуть у прикордонному селищі. По цивільній автівці волонтерів ударив російський FPV-дрон. Обидва чоловіки загинули, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він уточнив, що загиблі волонтери впродовж двох років доставляли гуманітарну допомогу жителям. А відео з цим авто раніше вже публікували у Z-каналах.
