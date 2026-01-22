Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)
Сьогодні між 11:30-12:00 росіяни атакували FPV-дронами Козачу Лопань та Руську Лозову. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще один мешканець отримав поранення.
Як розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, на в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для людей, що досі живуть у селищі.
«У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм», – повідомив Задоренко.
Приблизно у цей час росіяни вдарили по авто, що рухався Руською Лозовою. У салоні перебували двоє чоловіків, які змогли вчасно вибратися.
«Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає», – додав Задоренко.
Читайте також: Куди “прилетіло” на Харківщині протягом доби (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 15:10;