Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)

Сьогодні між 11:30-12:00 росіяни атакували FPV-дронами Козачу Лопань та Руську Лозову. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще один мешканець отримав поранення.

Як розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, на в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для людей, що досі живуть у селищі.

«У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм», – повідомив Задоренко.

Приблизно у цей час росіяни вдарили по авто, що рухався Руською Лозовою. У салоні перебували двоє чоловіків, які змогли вчасно вибратися.

«Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає», – додав Задоренко.