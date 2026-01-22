Live

Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото)

Події 15:10   22.01.2026
Вікторія Яковенко
Загинули волонтери, є постраждалий: FPV-дрони атакували Дергачівщину (фото) На фото наслідки удару по Козачій Лопані/Вячеслав Задоренко

Сьогодні між 11:30-12:00 росіяни атакували FPV-дронами Козачу Лопань та Руську Лозову. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще один мешканець отримав поранення.

Як розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, на в’їзді до Козачої Лопані окупанти поцілили по цивільній автівці, у якій два місцевих волонтери завозили хліб для людей, що досі живуть у селищі.

«У результаті автівку було знищено, двоє чоловіків 35-ти і 63-х років, що перебували в середині, загинули на місці від отриманих травм», – повідомив Задоренко.

удар по Дергачевщине
На фото наслідки удару по Козачій Лопані/Вячеслав Задоренко

Приблизно у цей час росіяни вдарили по авто, що рухався Руською Лозовою. У салоні перебували двоє чоловіків, які змогли вчасно вибратися.

«Один з них – 70-річний місцевий мешканець – трохи пізніше звернувся по медичну допомогу. На щастя, наразі загрози його життю немає», – додав Задоренко.

удар по Дергачевщине
На фото наслідки удару по Руській Лозовій/Вячеслав Задоренко

Автор: Вікторія Яковенко
