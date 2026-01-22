Live

Куди “прилетіло” на Харківщині протягом доби (фото)

Події 10:15   22.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куди "прилетіло" на Харківщині протягом доби (фото)

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що протягом минулої доби “прилетіло” по Харкову, а також по населених пунктах Куп’янського, Богодухівського та Ізюмського районів.

“Через обстріли Купʼянського району в селі Ківшарівка постраждала 74-річна жінка. Зазнали уражень житлові будинки”, – пишуть копи.

В Ізюмському районі росіяни вдарили по дорозі, а в селі Губарівка на Золочівщині внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Обстріл Золочівської громади 21 січня
Фото: Віктор Коваленко

Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ “Об’єктив”, що напередодні близько 17:00 російські війська FPV-дронами атакували село Клинова Новоселівка Золочівської громади.

Обстріл Золочівської громади 21 січня
Фото: Віктор Коваленко

В результаті ударів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. На щастя, ніхто не постраждав“, – додав Коваленко.

Читайте також: Росіяни просунулися на двох напрямках в регіоні? Що кажуть у ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
