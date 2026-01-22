Куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток (фото)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в течение минувших суток «прилетело» по Харькова, а также по населенным пунктам Купянского, Богодуховского и Изюмского районов.

«Из-за обстрелов Купянского района в селе Ковшаровка пострадала 74-летняя женщина. Повреждены жилые дома», – пишут копы.

В Изюмском районе россияне ударили по дороге, а в селе Губаревка на Золочевщине в результате обстрелов поврежден частный дом.

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что накануне около 17:00 российские войска FPV-дронами атаковали село Клиновая Новоселовка Золочевской громады.

«В результате ударов поврежден частный дом, хозяйственные постройки и энергосети. К счастью, никто не пострадал», – добавил Коваленко.