Куда «прилетело» на Харьковщине в течение суток (фото)

Происшествия 10:15   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в течение минувших суток «прилетело» по Харькова, а также по населенным пунктам Купянского, Богодуховского и Изюмского районов.

«Из-за обстрелов Купянского района в селе Ковшаровка пострадала 74-летняя женщина. Повреждены жилые дома», – пишут копы.

В Изюмском районе россияне ударили по дороге, а в селе Губаревка на Золочевщине в результате обстрелов поврежден частный дом.

Обстрел Золочевской громады 21 января
Фото: Виктор Коваленко

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что накануне около 17:00 российские войска FPV-дронами атаковали село Клиновая Новоселовка Золочевской громады.

Обстрел Золочевской громады 21 января
Фото: Виктор Коваленко

«В результате ударов поврежден частный дом, хозяйственные постройки и энергосети. К счастью, никто не пострадал», – добавил Коваленко.

Читайте также: Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
