Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW

В сводке 22 января в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что россияне заявили о якобы успешном продвижении ВС РФ на двух направлениях на Харьковщине.

Так на Великобурлукском направлении, утверждал один из российских блогеров, оккупанты продвинулись на северо-востоке от Григоровки – населенный пункт расположен на северо-востоке от Великого Бурлука. Однако эти данные оказались фейки, констатировали аналитики, изучив геолокационные кадры.

Также враг писал, что ВС РФ захватили новые территории в центральной части Волчанска, в районе Лимана, Старицы и Дегтярного. Все из этого, пишут в Институте изучения войны, также неподтвержденная информация.

Ситуация на других направлениях фронта – стабильная.