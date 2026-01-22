Россияне продвинулись на двух направлениях в регионе? Что говорят в ISW
В сводке 22 января в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что россияне заявили о якобы успешном продвижении ВС РФ на двух направлениях на Харьковщине.
Так на Великобурлукском направлении, утверждал один из российских блогеров, оккупанты продвинулись на северо-востоке от Григоровки – населенный пункт расположен на северо-востоке от Великого Бурлука. Однако эти данные оказались фейки, констатировали аналитики, изучив геолокационные кадры.
Также враг писал, что ВС РФ захватили новые территории в центральной части Волчанска, в районе Лимана, Старицы и Дегтярного. Все из этого, пишут в Институте изучения войны, также неподтвержденная информация.
Ситуация на других направлениях фронта – стабильная.
