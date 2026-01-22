Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали три населенных пункта на Харьковщине.
«В результате обстрелов пострадал один человек. В с. Ковшаровка пострадала 74-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
По региону ударило следующее вооружение:
- КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон.
В результате обстрелов в Богодуховском районе есть повреждения на открытой территории, также под ударом оказался частный дом. В селе Студенок Купянском районе российская армия ударила по дороге.
Читайте также: Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атаки РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 08:39;