Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 08:39   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали три населенных пункта на Харьковщине. 

«В результате обстрелов пострадал один человек. В с. Ковшаровка пострадала 74-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон.

В результате обстрелов в Богодуховском районе есть повреждения на открытой территории, также под ударом оказался частный дом. В селе Студенок Купянском районе российская армия ударила по дороге.

