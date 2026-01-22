Есть разрушения и пострадавшая: последствия ударов РФ по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне атаковали три населенных пункта на Харьковщине.

«В результате обстрелов пострадал один человек. В с. Ковшаровка пострадала 74-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

КАБ;

два БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон.

В результате обстрелов в Богодуховском районе есть повреждения на открытой территории, также под ударом оказался частный дом. В селе Студенок Купянском районе российская армия ударила по дороге.