Live

Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине

Украина 08:12   22.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ, интенсивность боев на двух направлениях в Харьковской области была примерно одинаковая. 

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз в районе Избицкого, Графского, Круглого и Кутьковки.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов ВС РФ около Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и произвели 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

Читайте также: На три месяца перекроют улицу в Харькове: почему

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
21.01.2026, 22:12
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
21.01.2026, 19:28
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
21.01.2026, 09:39
Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине
Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине
22.01.2026, 08:12

Новости по теме:

18.01.2026
Новости Харькова – главное 18 января: ночной удар по городу, погибла девушка
18.01.2026
Где шли бои на Харьковщине в течение суток, сообщил Генштаб
16.01.2026
Аналитики ISW зафиксировали продвижение ВСУ на Харьковщине
16.01.2026
ГСЧС: девять пожаров бушевали в регионе, три – из-за ударов РФ
15.01.2026
FPV-дрон уничтожил авто полицейских: копы пытались эвакуировать людей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, интенсивность боев на двух направлениях в Харьковской области была примерно одинаковая. ".