Данные Генштаба на 08:00: 15 боев зафиксировали на Харьковщине

По информации Генштаба ВСУ, интенсивность боев на двух направлениях в Харьковской области была примерно одинаковая.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться семь раз в районе Избицкого, Графского, Круглого и Кутьковки.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов ВС РФ около Петропавловки, Песчаного, Куриловки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и произвели 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: