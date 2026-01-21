На три месяца перекроют улицу в Харькове: почему

Улицу Шолом-Алейхема на три месяца перекроют для движения транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

«Движение транспорта по ул. Шолом-Алейхема на участке от ул. Наумовской до ул. Богуславской, запрещен до 30 апреля. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на газопроводе», — говорится в официальном сообщении.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Наумовской, Петропавловской, Богуславской и т.д.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участке от улицы Сумской до улицы Мироносицкой, запрещено до 30 мая.