На два с лишним месяца перекрыли один из переулков Харькова для транспорта

Движение транспорта в Нюрнбергском переулке запрещено до 30 апреля, сообщает Харьковский горсовет.

Переулок перекрыли на столь долгий срок в связи с тем, что проводят аварийные работы на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно близлежащими улицей Женевской, переулком Альпийским и др.

