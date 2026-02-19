На два с лишним месяца перекрыли один из переулков Харькова для транспорта
Фото: ХГС
Движение транспорта в Нюрнбергском переулке запрещено до 30 апреля, сообщает Харьковский горсовет.
Переулок перекрыли на столь долгий срок в связи с тем, что проводят аварийные работы на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно близлежащими улицей Женевской, переулком Альпийским и др.
Как сообщали ранее, 20 февраля трамваи № 1 и 7 не будут курсировать из-за последствий неблагоприятных погодных условий, сообщает Харьковский городской совет.
Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На два с лишним месяца перекрыли один из переулков Харькова для транспорта», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 20:34;