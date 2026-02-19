Live

На два с лишним месяца перекрыли один из переулков Харькова для транспорта

Транспорт 20:34   19.02.2026
Оксана Якушко
На два с лишним месяца перекрыли один из переулков Харькова для транспорта Фото: ХГС

Движение транспорта в Нюрнбергском переулке запрещено до 30 апреля, сообщает Харьковский горсовет.

Переулок перекрыли на столь долгий срок в связи с тем, что проводят аварийные работы на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно близлежащими улицей Женевской, переулком Альпийским и др.

Как сообщали ранее, 20 февраля трамваи № 1 и 7 не будут курсировать из-за последствий неблагоприятных погодных условий, сообщает Харьковский городской совет.

Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Автор: Оксана Якушко
