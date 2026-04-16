В Харькове сегодня временно не едут трамваи – детали
Сегодня, 16 апреля, временно приостановили движение трамваев на проспекте Байрона и улице Морозова. Речь идет об участке от проспекта Аэрокосмического до улицы Мухачева.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ограничениями в питании контактной сети», – передают в пресс-службе мэрии.
Таким образом:
- трамваи №5 и 8 временно курсируют до ул. Мухачева
- в настоящее время организована работа временного автобуса от ул. Одесской (разворотный круг) к ст. м. «Защитников Украины».
Также могут быть увеличены интервалы движения троллейбуса №3.
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 10:58;