Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова
Временно не будут сегодня ходить трамваи на проспекте Байрона и улице Морозова, пишут в пресс-службе мэрии. Речь идет об участке от проспекта Аэрокосмического до улицы Мухачова.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ограничениями в питании контактной сети», – объяснили в пресс-службе мэрии.
- Таким образом, трамваи №5 и 8 временно курсируют до ул. Мухачова.
- В настоящее время организована работа временного автобуса от ул. Одесской (разворотный круг) к ст. м. «Защитников Украины».
- Также могут быть увеличены интервалы движения троллейбуса №3.
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 09:26;