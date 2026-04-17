Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова

Транспорт 09:26   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Временно не будут сегодня ходить трамваи на проспекте Байрона и улице Морозова, пишут в пресс-службе мэрии. Речь идет об участке от проспекта Аэрокосмического до улицы Мухачова. 

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с ограничениями в питании контактной сети», – объяснили в пресс-службе мэрии.

  • Таким образом, трамваи №5 и 8 временно курсируют до ул. Мухачова.
  • В настоящее время организована работа временного автобуса от ул. Одесской (разворотный круг) к ст. м. «Защитников Украины».
  • Также могут быть увеличены интервалы движения троллейбуса №3.

  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 09:26;

