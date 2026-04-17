Трамваї знову не ходитимуть сьогодні в деяких районах Харкова

Транспорт 09:26   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тимчасово не ходитимуть сьогодні трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, пишуть у пресслужбі мерії. Йдеться про ділянку від Аерокосмічного проспекту до вулиці Мухачова. 

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з обмеженнями в живленні контактної мережі“, – пояснили у пресслужбі мерії.

  • Таким чином, трамваї №5 і 8 тимчасово курсують до вул. Мухачова.

  • На цей час організована робота тимчасового автобуса від вул. Одеської (розворотне коло) до ст. м. «Захисників України».

  • Також можуть бути збільшені інтервали руху тролейбуса №3.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово не ходитимуть сьогодні трамваї на проспекті Байрона та вулиці Морозова, пишуть у пресслужбі мерії.".