На Салтівці в середу не ходитимуть трамваї: як зміняться маршрути

З 9:00 до 17:00 8 квітня у Харкові зміняться маршрути трамваїв №16, 16А, 27 та 30.

У зв’язку з ремонтом колії у вказаний час буде припинений рух трамваїв на вулиці Нескорених, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, повідомили у пресслужбі мерії.

Трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№30: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у справі про демонтаж трамвайних рейок на спуску Весніна у 2022 році ще тривають судові тяжби. 26 лютого Харківський окружний адміністративний суд вкотре визнав дії міськради протиправними.