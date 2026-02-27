Мерія та активісти все ще судяться за трамвайні рейки на Весніна в Харкові

У справі про демонтаж трамвайних рейок на спуску Весніна у 2022 році ще тривають судові тяжби. 26 лютого Харківський окружний адміністративний суд вкотре визнав дії міськради протиправними, повідомляють у телеграм-каналі «За трамвай на Весніна».

Активісти зазначили, що наприкінці 2025 року за рішенням Верховного суду справу почали розглядати повторно.

“Під час нового розгляду суддя Панов спеціальною ухвалою від 26 грудня 2025 року витребував документи, на підставі яких було проведено демонтаж — це було виконання прямої вказівки найвищої судової інстанції. Але міськрада свідомо обрала ігнорування позиції Верховного суду та не надала жодних документів… Оскільки міськрада документів не надала і нічого суду не пояснила, суд ухвалив єдине законне рішення — визнав демонтаж трамвайної колії протиправним і таким, що суперечить Генеральному плану Харкова. Таким чином, це рішення підтвердило правильність попередніх висновків з урахуванням усіх рекомендацій Верховного Суду щодо процесуальних дій. Очікуємо апеляційну скаргу ХМР”, – йдеться в публікації.

Нагадаємо, у 2022 році — просто в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ — демонтували рейки на Журавлівському узвозі (харків’яни частіше називають його спуском Весніна). Навесні 2023 року четверо активістів подали адміністративний позов, вимагаючи визнати незаконними дії міськради. Суд першої інстанції частково задовольнив їхні вимоги, а апеляційний суд підтвердив це рішення.

На початку 2025 року заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Володимир Матяс заявляв, що на спуск Весніна рейки у вигляді “як було” не повертатимуть. За його словами, як організувати трамвайне сполучення між Салтівкою та центром, мають вирішувати харків’яни. Мерія оголосила конкурс на проєкт повернення трамвая та одночасно подала касацію до Верховного суду.

Верховний суд 27 листопада 2025 року направив справу на новий розгляд через те, що суди попередніх інстанцій не вказали, згідно з яким саме рішенням міськради було демонтовано рейки.