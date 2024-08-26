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Запустити новий маршрут 26 трамвая з Салтівки до центру просять харків’яни

Суспільство 16:22   26.08.2024
Оксана Якушко
Запустити новий маршрут 26 трамвая з Салтівки до центру просять харків’яни

24 серпня на сайті міськради харків’яни створили петицію з проханням створити новий маршрут 26 трамвая, який був дуже популярним у мешканців міста.

«Прошу вас відновити рух 26 трамвая, але за зміненим маршрутом. Якщо вже прибрали рейки на спуску від Київської до парку, пропоную змінити маршрут 26 трамвая, а саме: від Салтівської через Тракторобудівників, розворотне коло на Ужгородській, Салтівське шосе, Сабурова дача, Київська, Шевченка, Нескорених, Салтівська. В обидві сторони. А після відновлення колії до Плиткового заводу продовжити його. 26 був одним із найдовших маршрутів міста і улюблений багатьма харків’янами, то нехай він їм і залишиться», – йдеться у петиції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 16:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 серпня на сайті міськради харків’яни створили петицію з проханням створити новий маршрут 26 трамвая, який був дуже популярним у мешканців міста.".