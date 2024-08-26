Запустить новый маршрут 26 трамвая с Салтовки в центр просят харьковчане

24 августа на сайте горсовета харьковчане создали петицию с просьбой создать новый маршрут 26 трамвая, который был очень популярен у жителей города.

«Прошу вас возобновить движение 26 трамвая, но по измененному маршруту. Если убрали рельсы на спуске от Киевской до парка, предлагаю изменить маршрут 26 трамвая, а именно: от Салтовской через Тракторостроителей, разворотный круг на Ужгородской, Салтовское шоссе, Сабурова дача, Киевская, Шевченко, Непокоренных, Салтовская. В обе стороны. А после восстановления пути к Плиточному заводу продлить его. 26-ой был одним из самых длинных маршрутов города и любим многими харьковчанами, так пусть он им и останется», — говорится в петиции.

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