Харьковчане просят мэрию вернуть автобус с Салтовки на Новоселовку
Петицию за восстановление автобусного маршрута №211 создали на сайте Харьковского горсовета. Автобус не курсирует с начала полномасштабного вторжения РФ.
«Прошу восстановить автобусный маршрут номер 211 от 602 мкр до ул. Власенко. Не удобно добираться до Конного рынка и Новоселовки», — написал автор петиции Александр Харченко.
По данным портала «Харьков транспортный», автобус №211 перестал курсировать по своему маршруту 24 февраля 2022 года. До этого он ездил по следующей траектории: ул. Власенко, ул. Москалевская, ул. Гольдберговская, ул. Молочная, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, Салтовское шоссе, ул. Ахиезеров, ул. Единства (туда: ул. Солнечная; обратно: ул. Велозаводская), ул. Амосова, ул. Медицинская – 602-й микрорайон (Медкомплекс).
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Чтобы предложение восстановить маршрут рассмотрело руководство мэрии, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей осталось 85 дней, на данный момент петицию подписали 69 человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, новости Харькова, петиция, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петицию за восстановление автобусного маршрута №211 создали на сайте Харьковского горсовета. Автобус не курсирует с начала полномасштабного вторжения РФ".