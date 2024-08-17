Харьковчане просят мэрию вернуть автобус с Салтовки на Новоселовку

Петицию за восстановление автобусного маршрута №211 создали на сайте Харьковского горсовета. Автобус не курсирует с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Прошу восстановить автобусный маршрут номер 211 от 602 мкр до ул. Власенко. Не удобно добираться до Конного рынка и Новоселовки», — написал автор петиции Александр Харченко.

По данным портала «Харьков транспортный», автобус №211 перестал курсировать по своему маршруту 24 февраля 2022 года. До этого он ездил по следующей траектории: ул. Власенко, ул. Москалевская, ул. Гольдберговская, ул. Молочная, площадь Защитников Украины, пр. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, Салтовское шоссе, ул. Ахиезеров, ул. Единства (туда: ул. Солнечная; обратно: ул. Велозаводская), ул. Амосова, ул. Медицинская – 602-й микрорайон (Медкомплекс).

Читайте также: Харьковчане просят Терехова продлить время работы троллейбусов

Чтобы предложение восстановить маршрут рассмотрело руководство мэрии, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей осталось 85 дней, на данный момент петицию подписали 69 человек.