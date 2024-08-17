Харків’яни просять мерію повернути автобус із Салтівки на Новоселівку
Петицію за відновлення автобусного маршруту №211 створили на сайті Харківської міськради. Автобус не курсує від початку повномасштабного вторгнення РФ.
“Прошу відновити автобусний маршрут номер 211 від 602 мкр до вул. Власенка. Не зручно добиратися до Кінного ринку та Новоселівки”, – написав автор петиції Олександр Харченко.
За даними порталу “Харків транспортний”, автобус №211 перестав курсувати своїм маршрутом 24 лютого 2022 року. До цього він їздив наступною траєкторією: вул. Власенка, вул. Москалівська, вул. Гольдбергівська, вул. Молочна, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, Салтівське шосе, вул. Ахієзерів, вул. Єдності (туди: вул. Сонячна; назад: вул. Велозаводська), вул. Амосова, вул. Медична – 602-й мікрорайон (Медкомплекс).
Читайте також: Харків’яни просять Терехова продовжити час роботи тролейбусів
Щоб пропозицію відновити маршрут розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів. На збір підписів залишилося 85 днів, наразі петицію підписали 69 осіб.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, новини Харкова, петиция, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни просять мерію повернути автобус із Салтівки на Новоселівку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 09:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петицію за відновлення автобусного маршруту №211 створили на сайті Харківської міськради. Автобус не курсує від початку повномасштабного вторгнення РФ".