Харків’яни просять мерію повернути автобус із Салтівки на Новоселівку

Петицію за відновлення автобусного маршруту №211 створили на сайті Харківської міськради. Автобус не курсує від початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Прошу відновити автобусний маршрут номер 211 від 602 мкр до вул. Власенка. Не зручно добиратися до Кінного ринку та Новоселівки”, – написав автор петиції Олександр Харченко.

За даними порталу “Харків транспортний”, автобус №211 перестав курсувати своїм маршрутом 24 лютого 2022 року. До цього він їздив наступною траєкторією: вул. Власенка, вул. Москалівська, вул. Гольдбергівська, вул. Молочна, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, Салтівське шосе, вул. Ахієзерів, вул. Єдності (туди: вул. Сонячна; назад: вул. Велозаводська), вул. Амосова, вул. Медична – 602-й мікрорайон (Медкомплекс).

Щоб пропозицію відновити маршрут розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів. На збір підписів залишилося 85 днів, наразі петицію підписали 69 осіб.